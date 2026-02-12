Ahora

Sorteos de la ONCE del jueves

Comprobar resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del jueves 12 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 12 de febrero de 2026.

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del juevesEstas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 12 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCE son:

  • Sorteo 1: pendiente de sorteo
  • Sorteo 2: pendiente de sorteo
  • Sorteo 3: pendiente de sorteo
  • Sorteo 4: pendiente de sorteo
  • Sorteo 5: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex de ayer y los de los sorteos del Super Once.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

