Triplex de hoy | Comprueba los 5 resultados del domingo 11 de enero de 2026

La última oportunidad de la semana para hacerte con alguno de los cinco premios que ofrece hoy el Triplex de la ONCE. Comprueba cuáles son los números ganadores en laSexta.

¡Empieza otro domingo de sorteos para el Triplex de la ONCE! Este juego de azar diario vuelve a celebrar sus cinco sorteos del domingo, al igual que el Super Once. A las 10:00 horas celebra el primero, a las 12:00 horas llega el segundo y así se suceden hasta las 21:15 h que llega el quinto y último sorteo.

Como siempre, a partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los resultados de este sábado 11 de enero con nosotros, en laSexta:

Primer sorteo (10.00h): 022

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

