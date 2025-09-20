Triplex: comprueba los resultados de los sorteos del 20 de septiembre de 2025

El Triplex celebra cinco sorteos al día. Los premios salen a diferentes horas el día. Aquí puedes comprobar los resultados de los cinco sorteos del Triplex del sábado 20 de septiembre de 2025.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos días más de sorteos con el Triplex de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El Triplex, que al igual que el Super 11 de la Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. Esta es la lista de resultados del Triplex de este sábado 20 de septiembre:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Así funciona el Triplex

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Puesto que el precio de la apuesta es particularmente bajo, su premio principal también lo es. El mayor premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).