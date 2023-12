¡Buenos días en esta semana navideña!

El pasado viernes se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad, pero los sorteos continúan también esta semana. Hoy, martes 26 de diciembre de 2023, además de los sorteos diarios de Super Once y Triplex, que se celebran a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:15h cada día, también hay Cupón Diario de la ONCE y Bonoloto, las otras dos loterías diarias (con matices, porque el único que se llama 'diario' no lo es en realidad). Además, hoy se celebra el sorteo de Euromillones y Eurojackpot.