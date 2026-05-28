Ahora

Sorteos de la ONCE

[Super 11 de la ONCE] Resultado de los sorteos del jueves 28 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 28 de mayo de 2026.

[Super 11 de la ONCE] Resultado de los sorteos del jueves[Super 11 de la ONCE] Resultado de los sorteos del jueveslaSexta.com

Para este jueves 28 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. El juez sitúa el origen de la trama de las cloacas en la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez
  2. La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | El Gobierno insiste en desvincular a Sánchez de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán
  3. A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julito: sus empresas facturaron casi cinco millones, pero solo declaró 50.000 euros
  4. Los médicos de 15 hospitales de Madrid dejarán de hacer horas extra para operar a partir del 1 de junio
  5. Ya son 36 los muertos en semana y media por causas relacionadas con el calor extremo de mayo en el norte de España
  6. Rosalía triunfa en los Premios de la Academia de la Música con ocho galardones