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Super 11 de la ONCE | Premios de los sorteos del miércoles 1 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 1 de julio de 2026.

Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoles Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoleslaSexta

Para este miércoles 1 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 13 14 20 27 29 32 37 38 39 40 42 43 52 59 62 70 77 81 82 84
  • Segundo sorteo (12:00h): 08 09 14 17 24 32 33 38 40 44 46 49 50 54 57 65 66 69 71 75
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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