Super 11 de la ONCE (martes): comprueba los premios de los sorteos del martes 12 de agosto de 2025

Segundo día de la semana y la ONCE continúa con sus sorteos: comprueba en laSexta.com los números premiados de los 5 sorteos diarios del Super Once del 12 de agosto de 2025.

Es martes, 12 de agosto, y la ONCE no para. A partir de las 10:00h de la mañana, se celebran los sorteos del Super Once, a la misma hora que los del Triplex, que reparten premios de hasta un millón de euros. Las combinaciones ganadoras de los sorteos del Super 11 de este martes son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 08 09 10 14 20 27 29 36 40 42 44 47 50 55 62 64 67 77 78 79

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Qué premios reparte Super Once el sábado

En cada extracción de Super Once, que son tres cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).