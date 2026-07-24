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Loterías de la ONCE

Resultado de los sorteos del Super 11 de la ONCE del viernes 24 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 24 de julio de 2026.

Super Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoy Super Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoylaSexta

Para este viernes 24 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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