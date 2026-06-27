Ahora

Lotería diaria

Premios y resultados de los sorteos del Super 11 de la ONCE del sábado 27 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del sábado 27 de junio de 2026.

Todos los números premiados del sorteo del Super 11 de la ONCE del sábado Todos los números premiados del sorteo del Super 11 de la ONCE del sábadolaSexta

Para este sábado 27 de junio, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Asciende a 920 el balance de muertos en los terremotos de Venezuela, entre ellos cinco españoles
  2. Zapatero no escribió el discurso de Leire Díez en el que dijo "ni fontanera ni cobarde", pero envió "cuatro folios con ideas"
  3. Enma López abandona la Ejecutiva federal del PSOE para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Madrid
  4. Trump carga contra Irán y advierte que el ataque a buques en Ormuz es una "violación insensata del alto el fuego"
  5. López Miras traga con la prioridad nacional de Vox en vivienda para formar Gobierno en Murcia
  6. El incendio en Tamarite (Huesca) afecta ya a 4.400 hectáreas, pero el perímetro está controlado