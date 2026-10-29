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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

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ONCE | Resultados de los sorteos del Super 11 de la ONCE de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 29 de octubre de 2026.

Los resultados de los cinco sorteos del Super ONCE del jueves Los resultados de los cinco sorteos del Super ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 29 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas
  2. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató
  3. Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"
  4. Dos años de la DANA de Valencia: 233 muertos, daños millonarios y una gestión judicializada que acorrala a Mazón
  5. La nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero: serían de "probable origen asiático" y "no se habrían fabricado antes de 2007"
  6. Flávio Bolsonaro se declara "verdadero presidente electo de Brasil" y tacha de "fraude electoral" la victoria de Lula