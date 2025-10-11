Comprueba los resultados del Super Once de hoy, sábado 11 de octubre de 2025

Juegos ONCE celebra cinco nuevos sorteos este sábado para su Super 11, que ofrece cinco resultados a lo largo del día. Comprueba sus números ganadores en laSexta.com.

Cinco sorteos diarios y un millón de euros en cada uno al que acierte los once números. Es el sorteo más 'once' de la ONCE. Y no por ser fin de semana no se celebra: después del Super Once del viernes, llegan los sorteos del sábado. Los fines de semana, este sorteo funciona exactamente igual: se dan a conocer en cada uno de ellos los once números ganadores y, en función del número de aciertos, se gana más o menos dinero.

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Igual que el Super Once, el Triplex de la ONCE también se celebra cinco veces al día, todos los días de la semana. Para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Y la manera de jugar es extremadamente sencilla: sólo hay que escoger entre cinco y once números de los 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

