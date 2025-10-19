Ahora

Comprueba el resultado del Super Once de hoy, lunes 20 de octubre de 2025

La ONCE celebra cinco nuevos sorteos de la mano de su Super 11, con cinco resultados ganadores desde la mañana hasta la noche. Descubre la lista completa en laSexta.com.

Cada lunes se celebra un nuevo sorteo de la ONCE. Mejor dicho: cinco sorteos. En cada evento hay cinco combinaciones diferentes ganadoras. Cada una a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Dicho esto, los resultados de este 20 de octubre de 2025 se pueden comprobar a partir de la celebración del primero, pero los números premiados en el Super 11 de ayer ya están disponibles:

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

