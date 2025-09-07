Comprobar el resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingo

En laSexta puedes comprobar los resultados del Sueldazo de la ONCE correspondiente al 7 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Tras el sorteo del Sueldazo de la ONCE del sábado, este domingo 7 de septiembre de 2025 se juega la segunda edición del fin de semana a las 21:25h. El juego reparte 20.000 euros al número ganador y, para aquel que además acierte la serie, 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante los próximos 20 años.

El Sueldazo de la ONCE del domingo 7 de septiembre ha premiado al número pendiente de confirmación con 20.000 euros al boleto. La serie de ese número que otorga 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante dos décadas es la pendiente de confirmación.

Otras cuatro combinaciones de número y serie dan sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. Las combinaciones de estos segundos premios son las siguientes:

Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

¿Cuánto cuesta el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario de la ONCE que se llama así por los premios que reparte. Algunos de ellos pueden considerarse prácticamente 'sueldos', porque premian al jugador acertante con un ingreso de dinero regular que puede extenderse dos décadas. El precio de la apuesta es de 2 euros, con el que se adquiere el cupón con la combinación elegida.

¿Cuándo se juega y qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo se juega todos los sábados y domingos a las 21:25h. Su máximo premio es de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años si se acierta el número y la serie. También reparte cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a otras cuatro combinaciones de número y serie.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).