Comprobar los 5 resultados del Super 11 de la ONCE de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Estas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCE

El Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del viernes 29 de agosto de 2025.

Este viernes se celebra la quinta jornada de sorteos del Super Once de la semana... ¡Pero no la última! Tras el sorteo del jueves, la ONCE vuelven las cinco nuevas combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Así, será a partir del primer sorteo cuando se puedan consultar en directo los números premiados del viernes 29 de agosto de 2025.

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 05 10 13 15 17 20 21 27 34 39 49 51 55 63 65 69 70 73 82 85

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra tres veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).