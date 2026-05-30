Sueldazo (ONCE) de hoy | Resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

Sueldazo (ONCE) de hoy | Resultados del sorteo del sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del sábado 30 de mayo de 2026.

Para este sábado 30 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Bonoloto. Los sábados, asimismo, también se celebra el sorteo de Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).