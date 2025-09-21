Ahora

Juegos ONCE

Comprobar el resultado del Sueldazo de la ONCE del hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Aquí puedes comprobar los resultados del Sueldazo de la ONCE correspondiente al 21 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo)Números ganadores en el sorteo de hoy del Sueldazo del Fin de Semana (domingo)laSexta

El Sueldazo de la ONCE del domingo 21 de septiembre de 2025 premia al número pendiente de sorteo. Los acertantes obtienen 20.000 euros gracias a esta combinación. La serie que ha sido premiada en esta ocasión es la pendiente de confirmación del mismo número, y se llevan el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años.

Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:

  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo

¿Cuándo se juega el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario que se juega en fin de semana. Los sorteos del Sueldazo se realizan los sábados y domingos a las 21.25h.

¿Qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo obtiene su nombre de los premios a los que se puede optar. Por una participación de 2 euros, los jugadores pueden conseguir un 'sueldo' mensual durante dos décadas. Para conseguirlo, hay que tener un boleto con la combinación de cinco cifras, que ya de por sí premian con 20.000 euros. Si el boleto tiene además el número de serie de tres cifras adecuado, este otorga 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.

Además, se realizan otras cuatro extracciones de cinco cifras con sus correspondientes series para premiar con otros cuatro segundos premios, de 2.000 euros al mes durante 10 años.

¿Qué diferencia al Sueldazo del Cupón y el Cupón de ONCE?

El Sueldazo es una versión del juego diario de la ONCE, que se juega de lunes a jueves y otorga premios más modestos. El Cupón Diario es la lotería más longeva de las gestionados por la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

