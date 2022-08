Ganar la lotería una vez es el sueño de muchos. Obtener un premio valorado en miles o incluso millones de euros sin embargo es algo muy improbable, y mucho más el ganar más de una vez. Sin embargo, Richard Lusting asegura haber descubierto el secreto para ganarle a la casa, una estrategia capaz de ser replicada y que le ha hecho ganar siete veces en dos años.

Richard Lusting logró amasar un millón de dólares en sus múltiples victorias contra las probabilidades antes de morir en 2018. El supuesto secreto para conseguirlo también lo ha escrito en su libro ‘Learn How to Increase Your Chances of Winning the Lottery’ (‘Aprende cómo aumentar tus probabilidades de ganar la lotería’).

Una de sus estrategias la compartió con ‘ABC’ en el 2010: utilizar el dinero ganado en la lotería para comprar más billetes; "la mayoría de la gente compra un billete de un dólar y gana diez dólares y se mete los diez dólares en el bolsillo" algo que es contraproducente. En cambio, dijo, hay que comprar once dólares en billetes, de esta forma si perdemos solo habremos perdido un dólar.

También dijo haber encontrado un método para saber los números que más han ganado en una lotería y compartió esta información en su libro. Asimismo, también colocó su método e hizo que se convirtiera en un software llamado ‘Lottery Maximizer’. El software combina las probabilidades de los números más usados con su estrategia secreta.

Lusting con su método consiguió ganar 10.000 dólares por primera vez en 1992, 98.000 dólares en Florida’s Fantasy 5 y 842.000 dólares en 2002; el premio más grande de su carrera. Él mismo se refería a la lotería como un trabajo y recomendaba dedicarle un tiempo considerable al juego de azar.

También dijo algunas cosas contraproducentes que hacen algunos jugadores. Por ejemplo, hay que evitar hacer compras rápidas porque “cada vez que compras uno, obtienes un conjunto diferente de números. Así que tus probabilidades son siempre las mismas”. También estaba en contra de comprar billetes tomando en cuenta fechas de cumpleaños o aniversario, a su parecer esto también disminuía las probabilidades.