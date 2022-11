El sorteo de este viernes 11 de noviembre repartirá varios premios suculentos para los jugadores de la ONCE. Los cupones del 11 del 11 cuentan con cifras del 00000 al 99999, y las series van de la 001 a la 120.

Dicho esto, el premio más atractivo va a parar a aquella persona que acierte las cinco cifras del primer premio más el número de serie. De esta forma, el ganador se embolsará una cantidad total de 11 millones de euros en el sorteo del 11 del 11.

Pero no es la única persona que puede darse una alegría, pues también hay once premios de 1 millón de euros para otras once combinaciones de número y serie. Del mismo modo, para las series restantes el premio es de 50.000 euros en el primer caso y de 2.000 en el segundo. También hay retribución para los cupones que coincidan con el primer premio en las cuatro, tres, y dos últimas cifras, aparte del reintegro.

¿Dónde se puede seguir el sorteo del 11 del 11?

La realidad es que el próximo viernes 11 de noviembre puedes consultar toda la información sobre el sorteo 11 del 11 de la ONCE en laSexta.com. Así, todos los jugadores podrán seguir en directo el sorteo especial y comprobar los resultados posteriormente en la misma página a partir de las 21:25 horas.