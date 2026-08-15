Cupón Extra de Verano de la ONCE | Premios y resultados del sorteo del sábado 15 de agosto de 2026

Un premio extraordinario para un sorteo extraordinario. En el festivo del 15 de agosto, la ONCE reparte un premio especial de 15 millones de euros a un solo ganador.

¿Quién no se acuerda de aquella pegajosa canción veraniega que decía "Tú me das cremita, yo te doy cremita... aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita"? Aquella imagen y su sonido pasó a la historia y se quedó grabado en nuestras cabezas, pero pocos recuerdan que era el anuncio del Cupón Extra de Verano de la ONCE, un sorteo extraordinario que celebra la Organización Nacional de Ciegos Españoles cada año por estas fechas.

El sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE tiene lugar el sábado 15 de agosto de 2026, día festivo en el calendario laboral (que se puede compensar al caer en sábado), y reparte varios premios, entre ellos uno especial de 15 millones de euros. Los números premiados de este sorteo son:

Premio extraordinario: pendiente de sorteo | Número de serie: pendiente de sorteo

Número de serie: Primer premio: pendiente de sorteo

Además del extraordinario, la combinación de cinco dígitos reparte 40.000 euros a cada cupón premiado. Las terminaciones también se llevan sus premios: 1.200 euros a los cupones cuyas últimas cuatro cifras coincidan con el número ganador; 120 euros si coinciden las tres últimas; 12 euros si coinciden las dos últimas y 6 euros al reintegro. Asimismo, se llevan un millón de euros los siguientes cupones:

Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

| Serie: Número: pendiente de sorteo | Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, del sorteo ordinario de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).