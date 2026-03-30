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Lotería europea

Sorteo de EuroDreams de hoy | Comprobar el resultado de este lunes 30 de marzo de 2026

El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los lunes y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.

Comprobar EuroDreams | Sorteo de hoy, lunesComprobar EuroDreams | Sorteo de hoy, luneslaSexta

Para este lunes 30 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: 23 20 39 3 17 30
  • Número adicional 'sueño': 3

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el del sorteo de la Bonoloto de hoyy el primer sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana. A estos se suma el sorteo de La Primitiva de hoy, con un bote de 10 millones de euros.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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