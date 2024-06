Aunque su nombre oficial es otro, al sorteo de las loterías catalanas que se celebra hoy todo el mundo lo conoce como La Grossa de Sant Joan. El porqué es obvio: se trata de un sorteo que tiene lugar a propósito de la celebración de San Juan, una fiesta que va más allá que un mero santoral católico en Cataluña, donde es festivo (recuperable). Y sí, el día de San Juan es mañana, lunes, pero este domingo, tienen lugar muchas otras celebraciones relacionadas con San Juan.

Las playas de Cataluña (y de muchos otros lugares de España, como Alicante o A Coruña) se llenarán de las tradicionales hogueras de San Juan, llamas que rodean los que apuestan por hacer algún que otro ritual para atraer la suerte. Pero también, unas horas antes de que dé la medianoche y comience oficialmente el día de San Juan (o Sant Joan), La Grossa sale a repartir su suerte en forma de sorteo especial. Decimos sorteo especial porque el premio extraordinario del sorteo de este domingo es, desde luego, muy especial: medio millón de euros que le pueden caer a una sola persona.

¿Y a qué hora es el sorteo de esta Grossa de Sant Joan? Este sorteo, cuyo nombre oficial es Especial Revetlla —'revetlla' significa 'verbena'; en Cataluña, el 24 de junio se celebran las verbenas de Sant Joan—, no tiene un horario oficial confirmado, pero si seguimos lo que ha ocurrido otros años, se prevé que arranque a las 21:00 y pasados unos minutos ya se conozcan todos los números premiados.

Dónde seguir La Grossa de Sant Joan en directo

A diferencia de otros sorteos, como los de Lotería Nacional o la ONCE, que se retransmiten en directo, no todas las Grossa se emiten en 'streaming'. La Grossa de Cap d'Any (la de final de año) sí que suele tener una programación especial en la televisión catalana, pero otras, como la de Sant Jordi, no suelen poder verse en directo.

Es el caso de la de Sant Joan: para este sorteo no se prevé una retransmisión en directo, aunque desde laSexta.com puedes ir consultando los números premiados en tiempo real, según se vayan conociendo.