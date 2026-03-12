Ahora

Tres sorteos a la semana

La Primitiva (SELAE) | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 12 de marzo de 2026, para la La Primitiva.

Resultado del sorteo de La Primitiva del juevesResultado del sorteo de La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 12 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario del jueves. Además, cada jueves se celebra el sorteo de la Lotería Nacional.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"