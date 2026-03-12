Ahora

Juegos ONCE

Comprobar los resultados de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del jueves 12 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 12 de marzo de 2026.

Cada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoyCada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoylaSexta

Para este jueves 12 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

