Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 12 de marzo de 2026, para la Lotería Nacional.

Para este jueves 12 de marzo de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: 45281

Segundo premio: 16640

Reintegros: 1, 3 y 6

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario del jueves.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).