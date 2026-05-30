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Sorteo de SELAE

La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 30 de mayo de 2026, para La Primitiva.

La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026laSexta.com

Para este sábado, 30 de mayo 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Bonoloto. Los sábados, asimismo, también se celebra el sorteo de Lotería Nacional y el primer sorteo del Sueldazo de la ONCE del fin de semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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