Ahora

Sorteo de SELAE

La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026, para La Primitiva.

La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026laSexta.com

Para este sábado, 23 de mayo 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Bonoloto. Los sábados, asimismo, también se celebra el sorteo de Lotería Nacional y el primer sorteo del Sueldazo de la ONCE del fin de semana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderecha marcha en Madrid y exige la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"
  2. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021
  3. Profesores recorren Valencia en su tercera manifestación por las mejoras laborales: "Somos los peor pagados de España"
  4. Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas
  5. Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla
  6. Salen a la luz las imágenes de la detención de Britney Spears tras conducir haciendo eses en California