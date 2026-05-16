La Primitiva de hoy | Resultados del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026

La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 16 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Para este sábado, 16 de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como de la Bonoloto. Los sábados, asimismo, también se celebra el sorteo de Lotería Nacional y el primer sorteo del Sueldazo de la ONCE del fin de semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).