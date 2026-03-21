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Bote: 4 millones de euros

La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del sábado 21 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de este sábado, 21 de marzo de 2026. Después de repartir el mayor bote de la historia la semana pasada, este sábado se ponen en juego 4 millones de euros de bote.

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Para este sábado 21 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Oncede hoy, así como los del sorteo de Lotería Nacional por el Día del Padre. También por la noche, se celebra el sorteo de la Bonolotoy el sorteo del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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