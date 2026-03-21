Lotería Nacional Día del Padre 2026 | Comprobar resultados y premios del sorteo de hoy, sábado 21 de marzo de 2026

Sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día del Padre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día del Padre, que se celebra hoy, sábado 21 de marzo de 2026.

Para este sábado 21 de marzo de 2026, los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día del Padre son:

Premio especial: pendiente de sorteo

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Como todos los sábados, el primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Sin embargo, al tratarse de un sorteo extraordinario también se reparte un premio especial de cerca de 15 millones de euros, a un décimo único: el que tenga los cinco números y, además, el número de serie y la fracción. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Oncede hoy.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).