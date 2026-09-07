La Primitiva de hoy | Comprobar resultado del sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunes

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 7 de septiembre de 2026, para La Primitiva.

Para este lunes 7 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 12,1 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)