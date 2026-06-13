Lotería SELAE
LA PRIMITIVA | Comprueba el resultado del sorteo del sábado 13 de junio de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 13 de junio de 2026, para La Primitiva.
Para este sábado 13 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Lotería Nacional de los sábados, el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).