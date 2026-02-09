Lotería de lunes
[La Primitiva] Comprueba el resultado del sorteo del lunes 9 de febrero | Bote de casi 100 millones
El bote para el sorteo de La Primitiva de este lunes, 9 de febrero de 2026, es de casi 100 millones de euros. Comprueba los resultados en laSexta.com.
Para este lunes 9 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva, que pone en juego un bote de 97,5 millones de euros:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del Cupón Diario de la ONCE o la Bonoloto.
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).