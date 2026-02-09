[La Primitiva] Comprueba el resultado del sorteo del lunes 9 de febrero | Bote de casi 100 millones

La Primitiva (SELAE) | Comprobar los números ganadores del sorteo de hoy, lunes

El bote para el sorteo de La Primitiva de este lunes, 9 de febrero de 2026, es de casi 100 millones de euros. Comprueba los resultados en laSexta.com.

Para este lunes 9 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva, que pone en juego un bote de 97,5 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los del Cupón Diario de la ONCE o la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).