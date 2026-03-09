Bote: 120 millones de euros
Comprueba 💰La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del lunes 9 de marzo de 2026
Comprueba en laSexta.com el resultado de este lunes, 9 de marzo de 2026, del sorteo de La Primitiva.
Para este lunes 9 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado histórico que alcanza ya los 120 millones de euros:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los del sorteo del Cupón Diario y de la Bonoloto.
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).