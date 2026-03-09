Ahora

Bote: 120 millones de euros

Comprueba 💰La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del lunes 9 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com el resultado de este lunes, 9 de marzo de 2026, del sorteo de La Primitiva.

Comprobar el resultado de La Primitiva del sorteo de hoy, lunesComprobar el resultado de La Primitiva del sorteo de hoy, luneslaSexta

Para este lunes 9 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado histórico que alcanza ya los 120 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los del sorteo del Cupón Diario y de la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

