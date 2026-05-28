Ahora

Sorteo de SELAE

Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del jueves 28 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 28 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del juevesComprobar el resultado del sorteo de La Primitiva (SELAE) del jueveslaSexta.com

Para este jueves 28 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como los resultados de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE. Los jueves, además, hay sorteo de Lotería Nacional.

*Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Ferraz niega pagos con facturas falsas a Leire Díez tras el demoledor auto de Pedraz e insta a que se demuestre con pruebas
  2. La defensa del hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad del juicio: "Es una investigación prospectiva"
  3. El exnúmero dos de Fernández Díaz niega haber ordenado el espionaje a Bárcenas: "No, jamás"
  4. La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por fraude fiscal y ordena repetir el juicio
  5. EEUU e Irán intercambian ataques mientras el acuerdo de paz vuelve a alejarse
  6. Confinan a la población de Òrrius (Barcelona) por un incendio en el patio de una nave industrial