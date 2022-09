El nuevo sorteo de la ONCE viene acompañado de una temática divertida: Cleopatra. En esta nueva versión del conocido rasca y gana podrás obtener hasta 100.000 euros habiendo invertido solo dos euros por cartilla.

Para promocionar el ‘rasca Cleopatra’, la ONCE a contratado a la agencia de publicidad Ogilvy quienes han producido algo lleno de humor, donde Cleopatra no es aquella monarca legendaria del antiguo Egipto, sino que podemos serlo todos nosotros en el día a día, hasta haciendo las cosas más mundanas.

Este sorteo se juega rascando la pirámide para comprobar si los símbolos como jeroglíficos obtenidos son iguales a los símbolos ganadores. Y no solo eso, sino que a su vez hay dos símbolos comodín: si te sale el 'cocodrilo' "ganas el doble del premio indicado", y si es 'pirámide' "ganarás 20 euros al instante".

Los dos millones de euros distribuidos entre los premios se reparten de la siguiente manera:

2 premios de 100.000 euros

2 premios de 10.000 euros

10 premios de 5.000 euros

60 premios de 1.000 euros

300 premios de 200 euros

600 premios de 100 euros

1.500 premios de 40 euros

11.000 premios de 20 euros

45.000 premios de diez euros

160.000 premios de cuatro euros

370.000 premios de dos euros

Con este sorteo ya no hará falta esperar pacientemente por la publicación de resultados, sino que podrás saber al instante si has tenido suerte o si habrá que esperar a ganar una próxima vez. Sin embargo, este no es el único sorteo instantáneo de la ONCE, ya que en su repertorio también tienen el Mega Millonario que sigue un sistema parecido a la rasca Cleopatra.

El Mega Millonario, por diez euros, te da la posibilidad de ganar un millón. Y sus símbolos especiales son diferentes: con 'herradura' ganas 50 euros al instante, con 'llave' ganas 100 y con 'copa' ganas 500 euros. Esto sin contar con el 'Símbolo Especial X2' que también duplica el premio total.