ONCE | Resultado y premios de los sorteos del Super 11 de la ONCE del viernes 26 de diciembre de 2025

Igual que los del Triplex, los sorteos del Super Once tienen lugar cinco veces al día. Los de este viernes, 26 de diciembre, son los últimos que tienen lugar en este día de la semana este año.

No es un viernes cualquiera, pero en parte sí lo es. No es festivo, al menos no en toda España —en algunas zonas sí se celebra fiesta el 26 de diciembre, día de San Esteban, 'segunda navidad' para algunos—, pero este año el 26 de diciembre es viernes, llega después del día de Navidad, antes del fin de semana... lo tiene todo para no parecerse a un viernes normal. En lo que sí tiene cierta normalidad es en la celebración de determinadas rutinas: los sorteos y loterías ordinarios, por ejemplo, continúan este viernes, aunque sea en las fechas que son.

De hecho, al no detenerse, los sorteos del Super Once de este viernes son los quintos que se celebran (del 20 al 25, realmente) en esta semana, la última completa de 2025. Porque sí, también hubo Super Once en Nochebuena y en Navidad, claro. Los resultados de los cinco sorteos del viernes 26 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 02 04 18 20 22 26 30 31 36 37 39 54 56 63 64 66 68 69 79 83

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra tres veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).