Super 11 de Navidad | Comprobar sorteos del Super Once del miércoles 24 de noviembre de 2025

¿Qué números han caído en el Super 11 de la ONCE del miércoles? Comprúebalos en laSexta

Quizás para la cena de Nochebuena ya te hayan tocado alguno de los premios de hasta un millón de euros del Super Once del 24 de diciembre. ¡Quién sabe!

La noche del 24 de diciembre tiene muchísimas cosas: reuniones familiares, comidas copiosas, brindis con los amigos, villancicos, luces, ruido en el salón... y quizás, con suerte, un poquito más de dinero antes de la de Nochebuena. Porque sí, en días como hoy muchos de los sorteos continúan: este miércoles 24 de diciembre de 2025, víspera de Navidad, también se celebran a su hora habitual los cinco sorteos diarios del sorteo del Super Once, igual que los del Triplex. Los números ganadores se pueden comprobar en laSexta.com:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 06 13 18 20 25 27 29 32 34 36 40 41 44 53 55 58 66 69 75 80

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

Si los números que has apostado en este juego que realiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles se encuentran en alguna de estas combinaciones, habrás conseguido uno de los premios que ofrece este sorteo. Puedes consultarlos todos en la página oficial de la ONCE.

El Super ONCE se juega cinco veces al día todos los días de la semana junto al Triplex. Las 20 extracciones de números del 1 al 50 se realizan a las 10.00, a las 12.00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21.15 horas, esta última junto al Cupón de la ONCE.

¿Qué premios puedo ganar en el Super ONCE?

Los premios dependen de la cantidad de dinero apostado en la participación, los números apostados y la cantidad de aciertos. El premio máximo que se puede conseguir es de 1 millón de euros por euro apostado si entre los 20 números se aciertan 11. Por tanto, si apostamos 10 euros (el máximo permitido) por esa apuesta, el juego nos premiará con 10 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de números apostados es determinante para el premio. Obtendremos mayor recompensa si acertamos cinco cifras apostadas de cinco que si acertamos cinco, pero jugamos ocho.

Juegos ONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

