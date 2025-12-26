Triplex de la ONCE | Comprobar los resultados de los sorteos del viernes 26 de diciembre de 2026

Juegos ONCE | Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes reparten sus premios

Viernes, 26 de diciembre, San Esteban. Este último viernes del año es festivo en muchos sitios, pero en todo el territorio nacional lo que ocurre es la normalidad (más o menos): y sí, también hay lotería.

Aquella canción de 'Esta noche es Nochebuena y mañana navidad...' no dice nada sobre el día que viene después, pero para muchos, la fiesta continúa. El 26 de diciembre, día de San Esteban, es considerado en algunos puntos la 'segunda navidad' por lo que se decreta como día de fiesta. Pero como ya sabéis, no hay festivo que suspenda o modifique el calendario habitual de sorteos.

Así pues, en este último viernes del año, el Triplex sigue celebrando sus cinco sorteos diarios desde las 10:00h de la mañana hasta por la noche, igual que lo hace el Super Once, más o menos a la misma hora. Y los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE los puedes consultar, siempre, en laSexta.com:

Primer sorteo (10.00h): 257

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).