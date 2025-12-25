🎄Navidad 🎄| Resultados de los sorteos del Super Once del jueves 25 de diciembre de 2025

Este jueves hay otros cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE: comprueba los números premiados

Que ayer fue Nochebuena y hoy es Navidad, y tanto ayer como hoy ha habido y hay sorteo de Super Once. Comprueba los números premiados del 25 de diciembre en laSexta.com.

Un jueves más vuelve el sorteo del Super Once de casi finales de semana. Pero el de este jueves es, además, especial. Igual que el Triplex, se celebran en un día festivo en toda España, el día de Navidad. Los niños abren los regalos que Papá Noel ha dejado junto a sus chimeneas, bajo sus árboles o sobre sus zapatos. Y mientras, los adultos cruzan los dedos para que esta noche sea la definitiva. Aquí puedes consultar los resultados de los cinco sorteos del Super 11 del 25 de diciembre de 2025:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro, pero si quieres hacerte con el premio 10 millones de euros a un único ganador, deberás acertar en los 11 números de la combinación ganadora con una apuesta de 10 €.

Premios del Super 11 para combinaciones de 11 números

Un único acertante puede hacerse con el premio máximo del Super 11, que otorga 10.000.000 € a la combinación de 11 números acertados que tiene un coste de 10 €. Así, los premios que se pueden ganar en el Super 11 de la ONCE jugando una combinación de 11 números son:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).