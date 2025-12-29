ONCE | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del lunes 29 de diciembre de 2025

Comienza la última semana del año con los primeros sorteos del Super Once: cinco números, a lo largo de la jornada, que tienen un premio de hasta un millón de euros, nada mal para cerrar 2025.

Si la semana pasada empezaba con el sorteo de la Lotería de Navidad, esta lo hace con uno de los últimos sorteos del Super Once del año. Cada lunes, cinco nuevos sorteos de este juego de la ONCE que tienen lugar a la vez que los del Triplex. En cada uno de ellos hay cinco combinaciones diferentes ganadoras: todas las del lunes 29 de diciembre de 2025 las puedes consultar aquí:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

