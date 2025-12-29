Triplex de la ONCE | Comprobar los premios de los sorteos del lunes 29 de diciembre de 2025

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Con los cinco de hoy nos acercamos aún más al final del año, también para los sorteos: este lunes, 29 de diciembre de 2025, tienen lugar los cinco sorteos diarios de cada lunes. Después de estos, sólo quedan los de martes y miércoles.

Una semana nueva arranca este lunes, pero no es una semana cualquiera: el miércoles despedimos 2025 para dar la bienvenida al año nuevo. Y hasta entonces, el Triplex de la ONCE continúa con los sorteos diarios, para dar a conocer a lo largo de esta jornada de 29 de diciembre todas las combinaciones que reparten premios de hasta 150 euros. Premios pequeños, sí, pero también lo son los sorteos, aunque las oportunidades de hacerse con alguno de ellos son mayores que en otros sorteos.

A partir de las 10:00h de la mañana se empiezan a extraer los números premiados del Triplex, ofreciendo cinco resultados hasta las 21:15h. Los sorteos tienen lugar a la vez que los del Super Once. Los números premiados del Triplex de la ONCE de este lunes 29 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de sorteo

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).