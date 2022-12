Resolvemos las dudas más frecuentes sobre los límites aprobados por el Gobierno a las subidas del alquiler de cada a 2023. El abogado experto en alquileres José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler, ha respondido en Más Vale Tarde a las principales preguntas de los espectadores.

¿Quiénes se benefician?, ¿protege más al inquilino?, ¿y si me lo quieren subir más del 2% al que lo limita el Ejecutivo? En el vídeo se pueden ver todas las respuestas y, además, contamos el caso de una afectada a la que su casero amenazó con echar del piso si no aceptaba pagar un 5%. Y no, no es tan fácil.