La sexta edición del Mad Cool, que se celebrará del 6 al 8 de julio de 2023, ha presentado hoy un cartel con una gran influencia británica, con nombres como Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith o The Prodigy, a quienes acompañarán el rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers y The Black Keys.

Por el momento, los organizadores del festival madrileño han desvelado un total de 53 bandas para los tres días, con mayor presencia internacional que nacional, y que tendrá en su primera jornada el regreso de Robbie Williams a España, como parte de su gira “XXV”. Junto a él, los asistentes podrán vivir la primera actuación en nuestro país de Lizzo, autora de temas como ‘Juice’ o ‘About Danm Time’, Lil Nas X y otro de los debutantes en Madrid, el también rapero Machine Gun Kelly; además de otros nombres reconocibles como Franz Ferdinand, Sigur Rós o The 1975.

Al día siguiente, el viernes 7 de julio, será el turno de Sam Smith, ganador del Óscar y el Globo de Oro en 2016 a la mejor canción original por ‘Writing's on the Wall’, de la película "Spectre" dentro de la saga James Bond. El rock de Queens of Stone Age y The Black Keys, completan los cabeza de cartel de esta jornada, para la cual todavía queda un hueco que será confirmado en los próximos meses.

Para este día está reservada la actuación de una de las figuras nacionales del Mad Cool 2023, con Delaporte y su personal mezcla de sonidos electrónicos, pop y juegos audiovisuales. En el 40 aniversario de su debut, los californianos Red Hot Chili Peppers aparecen como cierre del festival, el sábado 8 de julio, jornada en la que también actuarán los británicos The Prodigy y Liam Gallagher, quien fiel a su estilo interpretará canciones de su etapa en solitario y como miembro de Oasis.

Otros artistas confirmados para el festival son The 1975, Nova Twins, Tash Sultana, Paolo Nutini, Jamie XX, Pixey, The Amazons, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Touché Amoré, The Blessed Madonna, Honey Dijon, Gayle, Selah Sue, Rüfus du Sol o Bombay Bicycle Club. La venta de abonos comenzará el próximo 15 de diciembre, seguido de la venta general de entradas de un día el 29 de diciembre; mientras que los clientes del Banco Santander, patrocinador principal del festival, podrán adquirir los abonos del 12 al 15 de este mes y las entradas del 26 al 29.

Una de las grandes novedades de esta edición es el traslado del festival, en lo que será su tercera localización. Tras arrancar en la Caja Mágica y posteriormente en Valdebebas, ahora llevará sus instalaciones junto al polígono El Gato y la Factoría Industrial de Villaverde. Los organizadores han definido este punto como amplio y bien comunicado con el transporte público, un aspecto polémico la pasada edición por las largas colas de espera para abandonar el recinto mediante un acuerdo con la plataforma Uber. En 2022, Mad Cool congregó a 305.000 espectadores -una media diaria de 70.000 personas- con más de cien bandas, entre los que destacaron The Killers, Metallica, Muse, Imagine Dragons, Natos y Waor o Nathy Peluso.