Guillermo Rodríguez, lotero de una administración de Lugo, ha sonreído este sábado por primera vez en 48 horas. Lo ha hecho tras enterarse de que ha vendido diez décimos del tercer premio de la Lotería del Niño, una alegría más que merecida después de que hace dos días dos hombres encapuchados entraran en su administración.

El atraco tuvo lugar sobre las 8:30 horas, cuando todavía no había abierto al público. "Me dijeron que si obedecía, no me harían nada", contó el lotero. Los ladrones fueron directamente a las dos cajas fuertes, mientras, según señaló, lo encañonaban: "Sentí la pistola en la nuca", expresó.

Los atracadores huyeron con un botín de casi 400.000 euros, entre dinero en efectivo y cheques, en la que para él es la semana más fuerte del año ya que, tal y como indicó Guillermo, es cuanto tienen "parte de la recaudación de Navidad, y ya colean los finales de Reyes".

Y pese a que su alegría no es completa, este sábado el lotero de Lugo ha conseguido esbozar una pequeña sonrisa tras el susto. "Esto es un pequeño granito de felicidad", ha manifestado.