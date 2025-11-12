Qué opinan los españoles del anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: "Emocional no sé si es..."

Ha habido de todo, aunque parece que el de este año ha gustado más que otros. Nos adentramos en redes sociales para ver qué opina la gente sobre el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad.

Como cada año, cuando se acerca la Lotería de Navidad llega otro de los momentos más esperados: el día en que sale el anuncio del sorteo. Y después, llegan las críticas. O los halagos, en función de cómo haya salido todo. El de 2025 es un cuento tradicional navideño, grabado en espacios reales de Madrid —¿quién no ha visitado alguna vez el Rastro?— en el que una joven, Vero, trata de localizar al dueño y la historia que hay detrás de un décimo de Lotería de Navidad enmarcado que compra en el tradicional mercadillo navideño.

En su labor de investigación, Vero descubre que el propietario original de aquel décimo, al que le había tocado un quinto premio en 1995, decidió no cobrarlo porque detrás del boleto había un mensaje más importante: en el que su hija le decía que iba a ser abuelo. Este año, quizás sí, las lágrimas están aseguradas. ¿Y qué opinan los españoles del anuncio de este año? Hay de todo, aunque parece que el spot, que este año ha estado a cargo (otra vez) de la agencia Proximity Madrid, sí ha gustado bastanteb.

"Acabo de ver en primicia el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. No me esperaba ese final. He llorado", dice @maricarmenlove3 en X (Twitter). "Emocional no sé si es, pero español el anuncio de la Lotería de Navidad es un rato... porque a todos nos encanta el chisme y enterarnos de la vida de los desconocidos", bromea @comeonhamlet.

Obviamente, también ha tenido sus haters, porque Internet es ese espacio en el que cabemos todos. "Con una de las tasas más altas de desempleo en Europa. Con el país con mayor precariedad laboral... con la burbuja más alta del mercado inmobiliario promovido por la especulación... el anuncio de la Lotería de Navidad... es una broma de mal gusto", dice @m_edinaonfire.

También ha habido alguna que otra queja con respecto a la localización del anuncio, que se desarrolla en la capital. "Siempre en Madrid", asegura @Hb530231803. "Podría haber sido una granja de Galicia, unos pescadores de Asturias, unos agricultores de Almería o algún afectado por la DANA de Valencia, por ejemplo. Todo gira en torno a Madrid (a ver qué año abrís los ojos). Cuidar [sic.] más al resto, que España somos todos", lamenta.

