La Lotería de Navidad se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de nuestro país. A medida que se aproxima la fecha, cada vez más personas sueñan con que les toque El Gordo, ultiman las compras de décimos en sus trabajos, cafeterías favoritas… y comienzan a agotarse algunos números en las administraciones. En pocas palabras, este acontecimiento devuelve a muchos la ilusión y las ganas de pensar que este año podrán saldar deudas, llevar una vida mejor o darse el capricho que desean.

El miedo a ser el único de la familia que no tenga un décimo asusta y encontrarte a alguien que no ha invertido absolutamente nada en este Sorteo Extraordinario no suele ser muy común. Por regla general, el gasto medio de un español en la Lotería de Navidad es de 66,60 euros, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Aún así, hay quienes prefieren invertir menos dinero y juegan a este Sorteo mediante participaciones: una opción cada vez más demandada por los aficionados.

Pero, ¿qué ocurriría si te tocara El Gordo? Tras la felicidad de ganar un premio, empiezan a surgir diferentes dudas que no habían aparecido hasta el momento. Una de ellas puede estar relacionada con la posibilidad de compartir el premio. Hay quienes optan por ser generosos y distribuir una parte del dinero entre sus familiares más allegados, sin embargo, esto implica cumplir con una serie de requisitos legales. Te contamos qué pasos debes seguir para poder realizar donaciones.

¿Qué debo hacer si tengo un décimo que resulta premiado y lo quiero compartir?

En el hipotético caso de que un matrimonio resulte beneficiario con el Gordo y lo quiera compartir con sus hijos o hijas, lo primero que deberá hacer es hablarlo y llegar a un consentimiento, según explica Fernando Martín, miembro de Loyra Abogados, a laSexta.com. 'Este premio se trata de un bien ganancial, como indica el Artículo 1351 del Código Civil, y, por lo tanto, el matrimonio podrá repartir ese premio a sus hijos a través de donaciones', explica.

Dependiendo de la cuantía del premio, el abogado subraya que es conveniente que se busque la máxima efectividad fiscal para que todo sea más eficiente, se ahorren los máximos tributos y para que queden claros cuáles son los términos legales de la donación. 'Deben comparecer, especificar cuánto le van a donar a cada hijo y firmarlo por si en un futuro tuvieran que reclamar algo', resalta Martín.

El siguiente paso será tener una cita ineludible con Hacienda, ya que algunos premios de la Lotería Nacional de Navidad están sujetos a tributación, pero ¿cómo se debería hacer para repartir el dinero sin pagar una tributación extra? Patricia Moreno, miembro de Hedilla Abogados, especifica a laSexta.com que esto puede variar dependiendo del territorio en el que vivamos. 'En muchos lugares la tributación está exenta o bien en su totalidad [es decir, no habría que pagar nada por hacerle una donación a tus hijos] o bien en porcentajes específicos', indica.

No obstante, cuando el matrimonio agraciado se dirija a cobrar el premio no tendrá que hacer ninguna gestión especial, puesto que ya Hacienda habrá retirado de forma automática la parte que le corresponde.

Compartir un número mediante participaciones

También hay otra opción de compartir un décimo con otras personas: mediante participaciones. 'Hay que ser muy cuidadoso, cuando quieras compartir un número, hay que guardarlo bien, apuntarlo y cumplir con las condiciones que se han impuesto', recuerda Martín.

A lo largo de los años, el experto confiesa que se ha encontrado con varios casos conflictivos de personas que habían perdido el billete premiado o que habían hecho las participaciones con un número incorrecto.

¿Qué cantidad se lleva Hacienda de la Lotería de Navidad?

Los premios de hasta 40.000 euros en la Lotería de Navidad están exentos de impuestos y, por lo tanto, solo el Gordo, el segundo y tercer premio tendrán que pagar un 20%.

En este caso, como estamos hablando del Gordo, premiado con 400.000 euros, los agraciados recibirán 328.000 euros y Hacienda se quedará con 72.000 euros.

Por otro lado, es necesario destacar que si tienes la suerte de tu mano y te tocan varios premios que sumen en total más de 40.000 euros, no tendrás que abonar nada a Hacienda. Es decir, si te tocan 7 décimos de 10.000 euros cada uno, estarás exento de impuestos.

Hay que tener en cuenta que los premios que sean inferiores a 2.500 euros se podrán cobrar en cualquier administración y los que superen dicha cantidad deberán ser cobrados en una oficina o banco específico.