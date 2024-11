Hace unos años se tanteaba subir el precio de la Lotería de Navidad en las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado, según adelantó su presidente, Jesús Huerta. Finalmente se decidió no hacerlo. Ni el año pasado ni este. El precio del décimo del sorteo navideño sigue siendo 20 euros, misma cifra desde 2002. ¿Y qué costaba antes participar en la Lotería de Navidad?

Pues lo cierto es que el décimo ha llego a costar 3 euros, la cantidad misma que se especulaba que se iba a sumar al precio actual de los décimos. La última subida del precio fue en 1990, cuando las papeletas alcanzaron los 18 euros. Pero el precio escaló rápidamente los primeros años, pues las dos primeras subidas doblaron su precio.

En 1967 subió a los 6 euros. En 1976 lo hizo a los 13 euros. Así, el precio de los décimos subió al año, luego a los siete años, a los cuatro y a los diez. En estos momentos lleva 22 años sin subir.

¿Volverá a subir el precio del décimo?

Las últimas declaraciones del presidente de la entidad apuntaron a que el precio de la Lotería de Navidad no se ha subido por la situación económica y social de España. "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer", dijo en 2023. ¿Seguirá opinando lo mismo? Es posible que se pronuncie sobre este tema en la presentación anuncio de la Lotería de Navidad 2024.