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Lotería Nacional del jueves | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, 11 de junio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 11 de junio de 2026, para la Lotería Nacional.

Lotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del juevesLotería Nacional | Comprueba los premios del sorteo ordinario del jueveslaSexta

Para este jueves 11 de junio de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: 84348
  • Segundo premio: 98553
  • Reintegros: 8, 7 y 6

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario de la ONCE y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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