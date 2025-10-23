Ahora

Sorteo del jueves

Lotería Nacional de hoy | Comprueba el resultado del jueves 23 de octubre de 2025

Vuelve la Lotería Nacional un jueves más y en laSexta.com podrás encontrar los resultados del sorteo de este 23 de octubre.

Como cada semana, SELAE celebra diferentes sorteos, entre ellos los de la Lotería Nacional. Por norma general, los sorteos del jueves son ordinarios, por lo que se reparten dos premios; un primero de 300.000 euros la serie, y un segundo, de 60.000 euros la serie. Los números premiados del sorteo del jueves 23 de octubre de 2025 son los siguientes:

  • Primer premio: pendiente de confirmación → 30.000 euros al décimo
  • Segundo premio: pendiente de confirmación → 6.000 euros al décimo
  • Reintegros: pendiente de confirmación

Décimo de la Lotería Nacional del jueves 23 de octubre de 2025.Décimo de la Lotería Nacional del jueves 23 de octubre de 2025.SELAE

El décimo para el sorteo de este jueves está dedicado al Patronato Nacional del Turismo, con una imagen de un cartel para activar el turismo en Málaga en 1929, en línea con la colección de décimos dedicados a la promoción de España como destino turístico junto a Turespaña. Además de este, los jueves se celebran en España otros sorteos, cuyos resultados puedes consultar en laSexta, como son los de:

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. La participación para el sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

