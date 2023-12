La Grossa es una lotería catalana que tiene sus tradiciones. Celebra sorteos en días especiales para la comunidad, como son Sant Jordi o la Diada , pero también los catalanes marcan a fuego en el calendario las fechas en las que se celebra la Navidad. Es por eso que cada año, antes de que termine el año, Loteries de Catalunya cumple con su cita, de cada 31 de diciembre, y celebra su sorteo de Cap d'Any (fin de año), un juego que lleva realizando desde hace una década y que se ha convertido en una cita inevitable para los jugadores de lotería catalanes.

El primer sorteo de La Grossa de Cap d'Any tuvo lugar el 31 de diciembre de 2013 y el número ganador fue vendido en un supermercado de Esclat de Lliçà d'Amunt (Barcelona). Por aquel entonces, el principal premio de La Grossa de Cap d'Any era de 100.000 euros por boleto. Una de las ganadoras de aquel sorteo, Miriam Peña, se llevó a su hijo en brazos al supermercado donde había comprado el boleto para celebrarlo. Ella, cajera con el día 31 de diciembre de libranza, había comprado 10 cupones, aunque sólo uno de ellos el ganador. "Ahora me podré comprar un piso porque hace dos meses que el banco me decía que no me daba el crédito", decía Miriam, antes de romper a llorar.

Este sorteo navideño autonómico tiene lugar, como ya hemos dicho, el 31 de diciembre, y se puede ver en directo a través de la televisión autonómica a partir de las 12:55h, hora a partir de la cual se irán dando a conocer los números premiados. Además, también se pueden consultar los resultados del juego en laSexta.com.

¿Cómo se juega a La Grossa Cap d'Any?

En esta ocasión, el sorteo que se comercializa principalmente en Cataluña pone en juego un total de 50 series de 100.000 números (del 00000 al 99999). De esas 50 series, cinco están reservadas exclusivamente a la compra online. El precio de participación es de 10 euros por cupón y con él se pueden llegar a ganar hasta 200.000 euros con el primer premio. En este sorteo, igual que ocurre en otros, se extraen los premios en un orden determinado: primero, los de menor cuantía; los últimos, los mayores premios:

Quintos premios : los tres primeros números extraídos

: los tres primeros números extraídos Cuartos premios : la cuarta y quinta extracción de números

: la cuarta y quinta extracción de números Tercer premio : sexta

: sexta Segundo premio : séptima extracción

: séptima extracción Primer premio: octava extracción

La organización avisa de que, si se da el caso de que se extrae dos veces el mismo número de cinco cifras, éste pasa a considerarse el premio de categoría más alta, y se procede a extraer otro número para el premio de categoría inferior.

¿Qué premios reparte La Grossa de Cap d'Any?

El sorteo extraordinario navideño de la lotería catalana reparte premios de miles de euros entre las cinco categorías. Se organiza de la siguiente manera:

Primer premio: 200.000 euros

Segundo premio: 65.000 euros

Tercer premio: 30.000 euros

Cuartos premios: 10.000 euros

Quintos premios: 5.000 euros

También se premian todas las aproximaciones de los ocho números y las cuatro, tres y dos últimas cifras de cada uno, además del reintegro del primer premio. Puedes consultar en laSexta.com cómo se reparten los premios de La Grossa Cap d'Any.

¿Cómo puedo cobrar un premio?

Existen varias vías para cobrar los premios de esta lotería catalana. Las oficinas de pago de premios de Loteries de Catalunya se hacen cargo del pago de cualquier importe. En las entidades financieras concertadas se pueden cobrar premios de 50 euros o superiores.

Los agentes de venta pagan los premios de importes de hasta 120 euros y pueden hacerse cargo, opcionalmente y por decisión propia, de hasta 1.999,99 euros. Por último, hay operadoras comerciales que pagan premios dentro de los límites y condiciones que Loteries de Catalunya determine en cada caso.

Loteries de Catalunya avisa a los jugadores de que los billetes caducan 90 días después de realizarse el sorteo. Si el dinero de un billete premiado no es reclamado en esos tres meses, el boleto pasará a ser obsoleto y no podrá canjearse.